Valence : un policier municipal blessé par le conducteur d'une voiture volée

Le policier municipal voulait stopper un automobiliste qui conduisait une voiture volée dans le quartier du Plan à Valence ce lundi après-midi. Il a mis son véhicule en travers de la chaussée et le chauffard l'a percuté.

Le policier municipal a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital

Un peu avant 15 heures, une Peugeot 308 volée est repérée par les gendarmes dans le quartier du Plan à Valence. La police nationale se rend sur place. L'équipage de police municipale qui est en appui met la voiture de patrouille en travers de la chaussée. Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur percute la voiture et finit sa course sur des plots. L'homme est interpellé. Il s'agit d'un jeune majeur de 20 ans, originaire de Montélimar et déjà connu des services de police.

Blessé aux cervicales lors dans la collision

L'un des trois policiers municipaux présents dans la voiture a été transporté à l'hôpital. Il avait des douleurs aux cervicales et souffrait de nausées. Le maire de Valence annonce qu'un dépôt de plainte est en cours. "C’est un fait divers de plus, de trop, ceux-ci témoignant à chaque fois d’un mode opératoire visant « à casser du flic ». C’est inacceptable" écrit Nicolas Daragon dans un communiqué où il renouvelle son soutien à l'ensemble des agents de la police municipale.