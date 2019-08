Valence : un rassemblement devant l'hôpital en soutien au personnel hospitalier

Valence, France

Dès 10h, une cinquantaine de manifestants s'est installée sur le rond-point à l'entrée de l'hôpital de Valence. "Nous sommes là en soutien du personnel hospitalier qui en a ras-le-bol", affirme Céline qui a répondu à l'appel des employés de l'hôpital. Des gilets jaunes étaient également présents.

"Hôpitaux en danger"

"On vient les soutenir car ils manquent de moyens et de personnel, des infirmières ont été agressées la semaine dernière, c'est important pour nous, on ne lâchera pas", martèle Céline. Sur le rond-point et devant l'entrée, beaucoup de banderoles, des drapeaux CGT, des gilets jaunes étaient accrochés. "Hôpitaux en danger" pouvait-on lire sur la route également.

Plusieurs banderoles sur la façade du centre hospitalier de Valence. © Radio France - Axel Bourcier

Pour l'instant, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité communiquer.