Valence : un routier au volant avec plus de trois grammes d'alcool par litre de sang

Un chauffeur complètement ivre n'aura pas eu le temps de mettre d'autres personnes en danger. Ce routier ukrainien de 40 ans, salarié d'une entreprise prestataire d'AlloPneus, a été intercepté à quelques centaines de mètres seulement de l'entrepôt où il venait de récupérer son chargement. Il roule alors anormalement doucement, avec de grands écarts de trajectoire y compris en montant sur le trottoir. Il accroche même son rétroviseur sur l'arrière d'un semi-remorque en stationnement.

Ivre au réveil, il prend le volant pour tenir ses délais de livraison

Son taux d'alcoolémie est alors d'1,54 mg par litre d'air expiré (soit 3,08 grammes par litre de sang). Comment se fait-il qu'il est aussi alcoolisé à 10h50 du matin ? Il explique qu'il a bu une bouteille entière de whisky la veille au soir. Et il le reconnait, il ne se sentait pas en état de conduire ce mercredi mais il avait quand même pris le volant parce qu'il avait des délais de livraison à tenir. Son permis a fait l'objet d'une rétention administrative de six mois. Et il sera présenté jeudi à un magistrat qui décidera des suites judiciaires à son encontre.