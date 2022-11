Valence : un sous-traitant de la Poste volait dans les enveloppes

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, vers 1 heure 45, le conducteur d'un fourgon s'arrête rue Latécoère à Valence. Il sort du camion puis monte à l'arrière. On le sait car l'homme est surveillé. Depuis le mois de juin, la Poste le soupçonne de voler dans les courriers. Il est donc suivi par des agents internes. Lorsqu'ils le voient se rendre à l'arrière du camion en pleine rue, les agents donnent l'alerte. Ils appellent la police nationale.

L'homme âgé de 31 ans et habitant Annecy en Haute-Savoie est interpellé et placé en garde à vue.

Les policiers retrouvent sur lui des tickets resto, des bijoux fantaisie et une carte cadeau. Il reconnaît voler dans le courrier depuis au moins deux mois alors qu'il transporte du courrier et des colis pour le compte de la Poste entre Lyon et Orange.

Les enquêteurs vont perquisitionner dans son logement à Annecy. Ils découvrent des tickets resto, des billets de banque de collection et des devises étrangères.

Ils doivent maintenant établir la liste des victimes. L'homme a été remis en liberté jeudi 10 novembre au soir. L'enquête continue.