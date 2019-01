Valence : un surveillant du centre pénitentiaire brûlé par de l'huile bouillante

Par Diane Sprimont, France Bleu Drôme Ardèche et France Bleu

Ce mardi matin, un détenu du Centre Pénitentiaire de Valence a jeté de l'huile bouillante sur un surveillant et lui a entaillé la main au rasoir. Il a reçu l'huile sur le ventre et les cuisses. Un autre agent est arrivé en renfort et a reçu des coups de poing et de pied.