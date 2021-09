Valence : une amende pour l'agent qui avait jeté un chat dans une poubelle à Montélimar

La vidéo d'un chat jeté dans une poubelle par un agent de propreté dans une rue de Montélimar (Drôme), diffusée sur les réseaux sociaux en mai 2020 lors du premier confinement, avait scandalisé de nombreux internautes. Cet homme qui travaille pour Véolia comparaissait devant le tribunal correctionnel de Valence ce mercredi après-midi pour sévice grave et acte de cruauté envers un animal.

À la barre, l'agent a nié toute volonté de faire mal au chat. Son avocat a replacé la scène dans un contexte très particulier pendant le premier confinement où il ne fallait rien toucher. L'agent qui n'était pas équipé a donc pris l'animal vivant avec sa pelle, il l'a retiré de la route "pour éviter qu'il se fasse écraser." Il a reconnu avoir été maladroit en le mettant dans cette benne à ordure où l'animal était mort.

L'affaire requalifiée en contravention

Le procureur a demandé la requalification en contravention de 4e classe et a requis 300 euros d'amende. Le tribunal l'a suivi : 300 euros d'amende pour l'agent. Sept associations de défense des animaux se sont constituées parties civiles, elles demandaient en tout 9200 euros de dommages et intérêts ainsi que 6313 euros de frais d'avocat. Elles recevront un euro symbolique et l'agent devra verser à chacune 500 euros pour leurs frais d'avocat.

