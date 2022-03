Valence : une auxiliaire de vie soupçonnée d'avoir volé plus de 100 bijoux à des retraités

Cette quinquagénaire aurait commencé les vols un mois à peine après avoir commencé son contrat d'auxiliaire de vie, en août 2019. Elle a été dénoncée et interpellée ce jeudi. Elle est soupçonnée d'avoir dérobé plus de 100 bijoux, dont certains ont déjà été revendus dans une boutique de rachat d'or pour 16 000 euros.

La suspecte n'est pas dans le besoin, mais aurait commis ces vols pour se payer des vacances, des restaurants et des extras. Sa garde à vue a été levée ce vendredi. Les investigations se poursuivent. Une vingtaine de victimes ont d'ores et déjà été identifiées sur Valence et Portes-lès-Valence. Celles qui ne sont pas encore recensées sont invitées à se faire connaître auprès du commissariat de police de Valence.