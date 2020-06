Valence : une bagarre entre SDF dégénère dans un hall d'immeuble

Un SDF de 22 ans est toujours entre la vie et à la mort à l'hôpital de Valence. Lundi soir vers minuit, il a été roué de coups par un autre sans domicile fixe dans le hall d'un immeuble du boulevard de la République à Valence.

Les deux hommes dormaient dans les parties commune quand une dispute sur fond d'alcool a éclaté. Le SDF de 25 ans s'est alors écharné à mains nues sur l'autre homme. C'est un voisin alerté par le bruit qui a prévenu la police.

L'auteur des coups a été arrêté et placé en garde à vue. Il avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il doit être présenté au parquet ce mercredi après-midi et devrait être poursuivi pour tentative d'homicide.