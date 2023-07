Valence : une balle "type kalachnikov" traverse la fenêtre de la chambre

Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une balle tirée par une arme à feu a terminé sa course dans un logement d'un immeuble allée Séverine, dans le quartier Fontbarlettes, à Valence. Cela s'est passé mardi 11 juillet, un peu avant minuit. Les tirs provenaient d'un véhicule, une Peugeot 308 rouge. Une patrouille de police, dans le quartier suite à un refus d'obtempérer, a entendu les coups de feu et s'est rapidement rendue sur place, où elle a retrouvé des douilles de type kalachnikov. L'appartement était occupé au moment des coups de feu, mais il n'y a eu aucun blessé. Plusieurs impacts de balles ont aussi été retrouvé dans une poubelle, et sur la façade de l'immeuble. C'est la Police Judiciaire qui est chargée de l'enquête.

ⓘ Publicité