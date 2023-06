Valence : une buraliste du quartier du Plan, condamnée pour blanchiment d'argent

Une femme de 34 ans a été condamnée, ce mercredi 7 juin, à une peine de trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Valence. Elle est accusée d'avoir blanchi de l'argent par le biais de son bureau de tabac de la rue Einstein dans le quartier du Plan à Valence. Entre le 1er octobre 2020 et le 21 janvier 2021, la trentenaire s'est offert un nombre important d'objets de grande valeur telle qu'une Maserati rouge à 70.000 euros, de la maroquinerie de luxe, des bijoux comme une montre Rolex à 12.000 euros malgré des revenus estimés de 1.500 euros et des charges autour des 1.300 euros par mois.

Un million d'euros de chiffre d'affaires

L'enquête et une mise sur écoute ont révélé des mouvements financiers étranges sur son compte en banque notamment l'encaissement de trois chèques pour un total de 25.000 euros dont la source n'est pas clairement définie ou des sommes liées au rachat de tickets de jeu gagnants.

Les investigations ont aussi dévoilé des conversations entre ses proches et elle, faisant allusion à des dons pouvant atteindre les 10.000 euros ainsi qu'une somme d'argent qui aurait été dissimulé dans le sous-sol du tabac alors que le chiffre d'affaires du commerce a atteint un peu plus d'un million d'euros sur l'année 2020. Étrangement élevé pour la Justice qui a comparé le chiffre d'affaires de l'ancien propriétaire de ce tabac avec ceux de 2020. Les meilleures années, l'ancien propriétaire parvenait à un chiffre d'affaires de 325.000 euros. Bien loin du million.

Selon la défense, ce montant annuel est lié notamment à la diversité des services proposés dans ce bureau de tabac comme la vente de sandwichs, de poulets grillés, de tabac à chicha et de presse. Il y a aussi les horaires d'ouverture beaucoup plus souples puisque le tabac est également ouvert les dimanches et ouvert lors de l'épidémie de covid, ce qui aurait attiré beaucoup de monde selon la défense. Le blanchiment d'argent sur fond de trafic de drogue n'a pas pu être établi et n'est donc pas retenu.

Mise également en cause dans une tentative de vol

Cette femme de 34 ans pourtant jamais condamnée jusqu'alors, est aussi mise en cause dans une affaire de tentative de vol d'un concessionnaire de moto BMW. En avril 2021, elle aurait conduit deux jeunes du quartier jusqu'au lieu du vol et donné des instructions. L'un des deux complices serait monté sur le toit de la bâtisse pour tenter d'entrer par effraction. Lui reconnait sa participation active.

Ce qui n'est pas le cas de l'autre, chargé selon des écoutes téléphoniques, de monter la garde pendant que la trentenaire les attendait au volant justement de sa Maserati. Les avocats de la défense ont plaidé notamment "l’insuffisance des preuves présentées dans cette enquête" : par exemple la mauvaise qualité sonore des enregistrements, l'absence d'empreinte ou d'ADN des auteurs présumés. Ils ont aussi tenté de démontrer le caractère "exagéré" des réquisitions du procureur de la République, soit quatre ans de prison. Le tribunal condamnera finalement les deux complices à dix-huit mois de prison pour l'un et un an pour l'autre.

La buraliste de 34 ans n'était pas présente à son audience car souffrante, selon sa justification. Elle est en ce moment déjà en détention provisoire, soupçonnée d'avoir commandité une tentative de meurtre.