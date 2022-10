Valence : une comptable de 58 ans aurait détourné plus de 300 mille euros

La comptable aurait détourné de l'argent depuis plusieurs années

Cette chargée de comptabilité âgée de 58 ans avait visiblement trouvé la bonne méthode pour détourner de l'argent sans attirer l'attention sur elle. Elle aurait produit de fausses factures de fournisseurs pour dissimuler ses détournements et faire gonfler son compte bancaire, tout en imitant la signature de son patron sur des lettres-chèques pour se les reverser. Selon le groupe des enquêtes admnistratives et des fraudes de la Surêté départementale, c'est une erreur sur une véritable facture de fournisseur qui a mis la puce à l'oreille du responsable de la société. La TVA était mentionnée sur la facture alors qu'elle n'aurait pas du apparaître. Après avoir étudié les comptes de plus près, le patron s'est rendu compte que la comptable avait été la bénéficiaire de nombreuses lettres-chèques.

ⓘ Publicité

Selon la société, la quinquagénaire aurait détourné plus de 300 mille euros depuis plusieurs années. Convoquée au commissariat de Valence mardi 11 octobre et placée en garde à vue, la comptable aurait reconnu avoir frauduleusement versé sur son compte un total de 163 mille euros. Cette femme âgée de 58 ans, inconnue des services de police, est convoquée devant la justice le 15 décembre prochain.