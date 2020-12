Valence : une famille relogée après l'incendie de sa maison

Trois membres d'une famille de Valence (Drôme) ont dû être relogés après l'incendie de leur maison ce mercredi soir. Le feu est parti de la cheminée et s'est propagé à la toiture.

Une maison a pris feu à Valence (Drôme) ce mercredi soir allée Elsa Triolet vers 19h. L'incendie est parti de la cheminée et s'est propagé à la toiture. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus à bord de quatre véhicules. Ils ont mis plusieurs heures à éteindre les flammes et sécuriser les environs. Aucun blessé n'est à déplorer et les trois personnes vivant dans cette maison ont pu être relogées par leur famille.