Valence : une fuite chez le plombier-dealer inonde les locaux de la police

Valence, France

C'est une histoire presque trop "grosse" pour être vraie. Mardi 12 février, aux environs de 17 heures, la police municipale de Valence (poste de Valensolles) constate une infiltration d'eau dans son plafond. Les pompiers interviennent donc dans l'appartement au-dessus et constatent que le pommeau de douche est allumé, il coule et provoque la fuite. L'appartement est lui inoccupé. Mais en entrant par la fenêtre - non verrouillée - de ce studio, ils remarquent aussi une quantité importante de cannabis sur place, ils préviennent donc... la police !

Les policiers saisissent près de 900 grammes de résine de cannabis, plus de 3000 euros en liquide et du matériel de petit dealer, couteaux et balance de précision. Le propriétaire de l'appartement n'est évidemment pas au courant. Le locataire, lui, a bien vu que son petit trafic avait été démantelé. Il réussit à échapper à la police pendant deux jours avant de se présenter au commissariat de lui-même jeudi 14 février en début d'après-midi.

Cet homme, connu des services de police, est né en 1989 (il aura ou a eu 30 ans cette année). Il a reconnu les faits d'usage de drogue et de revente à un petit niveau depuis un an. Il a été placé en garde à vue et passera devant le tribunal correctionnel de Valence en comparution immédiate ce vendredi 15 février. Comble de l'histoire, la police apprend que le dealer enchaîne les petits boulots en tant qu'intérimaire, et qu'il est plombier ! Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés.