Valence : une manifestante anti-pass poursuivie pour insultes envers la directrice de cabinet de la préfecture

Une femme d'une cinquantaine d'années est poursuivie pour insultes et menaces envers la directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, présente lors de la manifestation anti-pass sanitaire à Valence le 8 janvier dernier.

Ce lundi 24 janvier, une femme âgée d'une cinquantaine d'années vivant à Saint-Sorlin-en-Valloire a été présentée au Parquet de Valence et placée sous contrôle judiciaire en attendant son jugement. Elle est poursuivie pour avoir insulté et menacé la directrice de cabinet de la préfecture de la Drôme lors de la manifestation anti-pass sanitaire à Valence le samedi 8 janvier dernier.

Insultée et menacée

Ce jour-là, la directrice de cabinet de la Préfète de la Drôme était présente lors de la manifestation anti-pass sanitaire à Valence, qui a réuni plus de 2 000 personnes. A hauteur du Champ-de-Mars, certains manifestants tentent d'avancer vers le pont Mistral mais se heurtent aux CRS. Derrière les CRS, la directrice de cabinet de la Préfète, bien visible du fait qu'elle porte une écharpe tricolore.

C'est là qu'elle est insultée et menacée par l'une des manifestantes ; des menaces de l'ordre de l'intimidation.

La manifestante exprime des regrets

La manifestante a été identifiée et retrouvée. Interpellée lundi 24 janvier et conduite en garde à vue, elle a été présentée au Parquet de Valence le même jour. Cette femme a reconnu les faits et exprimé des regrets. Le Parquet précise seulement que "quelques mentions" figurent sur son casier judiciaire. A notre connaissance, c'est la première fois qu'une personne participant aux rassemblements anti-pass dans la Drôme est poursuivie depuis le début du mouvement en juillet dernier. Elle sera convoquée au tribunal au mois de juin.