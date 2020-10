Valence : une nouvelle agression chez Citéa, deux plaintes déposées

Une conductrice de bus du réseau Citéa a été agressée violemment ce lundi en fin d'après-midi. Peu avant 18h00, un homme lui demande de sortir alors que le bus est arrêté à un feu rouge. La conductrice refuse expliquant qu'elle ne peut s'arrêter qu'aux arrêts. L'homme s'emporte alors, l'insulte, donne un grand coup de poing dans le plexiglas qui l'entoure et frappe la porte du bus, tellement fort, qu'il l'a dégonde. La conductrice et Citéa ont porté plainte.

Des conducteurs en colère

La conductrice a été relevée le soir même et, selon nos informations, a repris le travail ce mardi matin. Cette agression fait resurgir de mauvais souvenirs aux salariés, en grève il y a moins d'un an pour dénoncer les violences dont ils sont victimes. "La situation n'évolue pas, dit un salarié contacté par France Bleu Drôme-Ardèche. Les insultes sont quotidiennes, on a la boule au ventre le matin quand on part travailler".

Un autre s'est arrêté "quelques temps" cette année, fatigué moralement par les insultes quotidiennes : "Il y a eu la fois de trop. Quand j'ai repris le travail, j'avais peur de recroiser la personne avec qui ça s'est mal passé. J'ai évité le secteur où ça s'est passé pendant quatre mois". Il dénonce un manque de soutien de la direction et rejoint la position de plusieurs syndicats qui dénoncent des mesures trop faibles au vu de la situation.

"Les temps de battement sont trop courts au terminus, dénonce Mathieu Tessier, représentant UNSA. Avec la circulation, nous sommes toujours en retard et on ne s'arrête jamais. Ce qui fait que les usagers sont tendus et nous aussi, on n'a pas le sourire. C'est un cercle vicieux". Et concernant les nouvelles caméras de vidéo-surveillance ? "Le problème c'est que ce n'est pas en direct, répond Pascal Chéret, élu CGT au CSE. S'il y a dépôt de plainte, on peut regarder les images mais ce n'est pas dissuasif. Et puis avec le masque, on ne les reconnait pas..."

L'effet coronavirus

La direction de Citéa assure que le nombre d'agressions est faible au regard des 12 millions d'usagers qui utilisent le réseau chaque année. "Nous sommes à deux ou trois faits remontés par mois", indique David Rituper, directeur du réseau. Il met en avant les équipes d'intervention mises en place sur le réseau : "On a un dispositif déjà consistant sachant que nous ne pouvons pas mettre un contrôleur dans chaque véhicule. L'effectif est adapté aux faits constatés sur le réseau".

Serge Boutarin, syndicaliste UNSA, estime cependant qu'il en faudrait davantage : "Si on a un souci dans le bus et qu'ils sont à l'autre bout du réseau, on est obligé de se débrouiller tout seul dans son coin". Résultat souffle un conducteur : "On s'écrase... Je ne vais pas aller à la confrontation, on a vu ce que ça a donné à Bayonne". Il se réfère à la mort de Philippe Monguillot, conducteur de bus à Bayonne, décédé en juillet pour avoir demandé à un usager de porter son masque.

Les tensions sont plus fréquentes selon les salariés depuis le début de la crise sanitaire. "Globalement, les gens respectent très bien le port du masque, précise Pascal Chéret. Mais il y a des soucis de communication déjà à cause du masque parce qu'on n'entend rien". "Certaines personnes nous insultent également parce qu'il n'y a plus de gel hydroalcoolique en fin de journée", rajoute Mathieu Tessier.

Ces syndicats envisagent une action prochainement pour dénoncer ces violences quotidiennes.