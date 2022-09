Valence : une octogénaire victime de l'arnaque à la fiente de pigeon

Cette femme de 84 ans marchait quartier du Polygone à Valence. Un homme a projeté une substance ressemblant à de la fiente d'oiseau sur son épaule et lui a proposé son aide et un mouchoir pour essuyer. Il lui a alors volé son collier Cartier en or d'une valeur de 4.000 euros. Il l'a subtilisé très délicatement. Ce n'est que plus tard, de retour à sa voiture, que la victime s'est rendu compte qu'elle n'avait plus son collier autour du cou. Elle a déposé plainte.

La police appelle à la vigilance. Il y avait déjà eu une tentative de vol avec la même technique à Valence en avril dernier.