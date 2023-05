Valence : une tentative de meurtre par arme à feu ce dimanche

Après la série de trois meurtres à Valence il y a un peu plus d'une semaine, une nouvelle tentative d'homicide a eu lieu ce dimanche 21 mai. Cela s'est passé vers 18 heures 30 entre la rue Faventines et l'avenue de Chabeuil, rue Jean Jaurès. C'est un homme de 22 ans qui a été pris pour cible à la tête. Il est vivant, son pronostic vital n'est pas engagé, il a été conduit à l'hôpital par une femme - on ne sait pas si c'est une amie ou sa compagne. Une enquête est ouverte, confiée à la Sûreté Départementale de la Drôme pour le moment. Les trois enquêtes concernant les meurtres de la semaine du 9 mai sont menées par la JIRS (Juridiction Interspécialisée) de Lyon. Un homme de 17 ans a été interpellé et présenté à un juge dans ces affaires. Deux autres personnes sont en détention provisoire concernant la blessure à l'oreille.

ⓘ Publicité

À lire aussi Meurtres à Valence : un jeune de 17 ans interpellé et présenté à un juge

Le lieu de la tentative d'homicide est tout proche de celui du troisième meurtre, celui du 13 mai, qui a eu lieu avenue de Chabeuil, dans une impasse. Aucun lien n'est fait entre les deux affaires à l'heure actuelle. On ne connaît ni le type d'arme utilisé, ni le nombre de coups de feux. Personne n'a été interpellé pour le moment.