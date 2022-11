Valenciennes : des médecins peuvent-ils débrancher un patient qui souhaite impérativement rester en vie ?

Le Conseil constitutionnel doit trancher ce jeudi 10 novembre sur une question prioritaire de constitutionnalité. Elle concerne le cas d'un quadragénaire hospitalisé à Valenciennes après un grave accident.

Le patient a exprimé son intention de vouloir être maintenu en vie

Depuis le mois de mai, cet homme est plongé dans le coma, incapable de respirer sans machine. Les médecins veulent stopper les traitements et le laisser mourir car son état ne s'améliorera pas mais la famille du patient conteste. Le patient avait pris les devants et écrit il y a deux ans une lettre pour demander à être maintenu en vie. Dans cette lettre adressée à son médecin traitant, l'homme de 44 ans écrit : "Je souhaite que l'on continue à me maintenir en vie même artificiellement dans le cas où j'aurais perdu définitivement conscience."

Le 18 mai dernier, il est écrasé par un véhicule utilitaire et perd toute activité cérébrale. Il ne peut plus respirer seul et il n'y a aucune perspective d'amélioration. L'équipe médicale estime que la poursuite des soins est disproportionnée, elle décide donc collégialement, de ne pas respecter les volontés du patient, qu'on appelle aussi les directives anticipées. La loi le permet quand "les traitements apparaissent manifestement inappropriés ou non conformes à la situation médicale".

Selon l'avocat de la famille, cette loi remet en cause les libertés personnelle et de conscience. Pour l'avocate du Centre Hospitalier de Valenciennes, au contraire : "aucune liberté n'est totale" et les médecins sont obligés de ne pas s'obstiner déraisonnablement dans les soins. La famille du patient a donc saisi le conseil constitutionnel qui doit trancher.