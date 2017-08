A Valenciennes, une automobiliste accroc aux SMS jugée pour un accident mortel

Une jeune automobiliste de 23 ans avait causé la mort d'une femme de 84 ans en avril 2016, à Hordain. Elle est soupçonnée d'avoir lu un texto au volant. Elle était jugée ce mercredi par le tribunal correctionnel de Valenciennes.

Jusqu'à ce 16 avril, Alyson était une conductrice modèle : trois années de permis, aucune infraction. Sauf qu'elle utilisait régulièrement son portable au volant. Comme ce 16 avril 2016, elle prend le volant vers 15h et échange des SMS au volant avec une amie. Sur la banquette arrière, il y a son bébé de 6 mois. "Mais je n'ai pas utilisé mon téléphone lors du choc", affirme la jeune femme. La présidente du tribunal qui relève un détail troublant : Alyson reçoit un texto pile au moment du choc :

Vous aurez du mal à me faire croire que vous n'étiez pas curieuse de voir le SMS de votre amie !

La prévenue est en pleurs, mouchoir à la main. Elle se fait alors vivement sermonner par la magistrate : "c'est vous l'auteure, restez calme ! Ce n'est pas à vous de pleurer mais aux victimes, essayez de répondre dignement aux questions". Alyson s'excuse, se qualifie elle-même d'irresponsable. la magistrate est sceptique : "vous envoyez un SMS et quelques minutes plus tard vous tombez dans un sommeil profond !". Pour la présidente, prendre le volant fatiguée est également irresponsable puisque la jeune automobiliste voyage avec son fils de 6 mois.

18 mois de prison avec sursis requis

Avec un enfant en bas âge, ses nuits sont courtes, d'autant plus qu'elle travaille dans la logistique parfois très tôt, avec un rythme de travail qui change chaque semaine. "Ce jour-là, elle était debout depuis 12 heures", explique son avocate et "elle commençait donc une deuxième journée : depuis, elle porte chaque jour son inconscience". La procureur de la République a requis 18 mois de prison avec sursis, l'annulation du permis avec interdiction de le repasser pendant 6 mois ainsi que l'obligation de participer et de payer un stage de sensibilisation aux dangers de la route. La magistrate souhaite que ce drame serve d'électrochoc a la jeune femme, ce dont elle semnle douter lorsqu'elle révèle qu'Alyson a commis une nouvelle infraction routière, 5 mois seulement après l'accident, avec un excès de vitesse supérieur à 20 km/h à la vitesse autorisée. Le jugement sera rendu le 17 octobre prochain.