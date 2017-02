Valenciennois: il aurait tué son frère par jalousie amoureuse

Deux mois après la découverte d'un cadavre dans une voiture incendiée à Quarouble, près de Valenciennes, un homme est passé aux aveux. Il s'agit du demi-frère de la victime, il n'aurait pas supporté qu'il entretienne une liaison avec sa compagne.

Le meurtrier présumé du Denaisien retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture à Quarouble, près de Valenciennes, en décembre 2016, a été placé en détention provisoire mercredi. L'homme de 32 ans a également été mis en examen pour meurtre, dégradation par incendie d'un véhicule et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il s'agit en fait du demi-frère de la victime, interpellé lundi matin et qui a a expliqué son geste par une rivalité amoureuse.

Relation entre amoureuse entre sa compagne et son demi-frère

Après avoir nié les faits pendant plus de 24h, l'homme a avoué avoir tué son demi-frère sous le coup de la colère, quand il a surpris chez lui à Lourches une conversation téléphonique entre sa compagne et la victime qui entretenaient une relation amoureuse. Une dispute éclate alors entre les deux frères, la victime sort un couteau de cuisine mais il réussi à le récupérer et à lui donner plusieurs coups de couteau au niveau du cou. Le demi frère décède.

L'aide d'un complice pour incendier la voiture

Il nettoie alors la scène de crime et cache le corps dans le coffre de la voiture de sa victime qu'il déplace de quelques mètres. Le lendemain il demande à un proche de l'aider à incendier le véhicule, ils partent alors à deux véhicules pour Quarouble à une trentaine de kilomètres de là, et une fois la voiture brulée, ils rentrent à Lourches. Quatre jours plus tard, son domicile est incendié, et selon le procureur de Valenciennes les 2 affaires pourraient être liées, l'homme aurait pu vouloir détruire avec cet incendie des traces de la scène de crime.

La compagne du mis en examen a elle aussi été placée en garde à vue puis relâchée après avoir avoué sa relation adultérine avec la victime. Quand au complice, il n'a pas encore été identifié, l'homme a refusé de le dénoncer.