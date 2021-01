Valenciennois: une opération hors norme pour démanteler un réseau de trafic de stupéfiants

L'opération n'était pas passée inaperçue vendredi dernier à Raismes, dans le valenciennois: un hélicoptère, 170 gendarmes dont 5 équipes cynophiles... Après ce vaste coup de filet contre un réseau de trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne, huit personnes sont mises en examen.

C'est une opération judiciaire d'une ampleur exceptionnelle qui a été déployée dans le secteur de Valenciennes pour mettre fin à un trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne. Huit personnes ont été mises en examen cette semaine et six d'entre elles sont placées en détention provisoire.

Pilotée par la JIRS de Lille, la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre criminalité organisée, l'enquête a débuté sur la messagerie Encrochat : un réseau crypté très apprécié des criminels. L'été dernier, la France et les Pays Bas étaient parvenus à contourner ses protections. Les enquêteurs des deux pays avaient pu ainsi récupérer une énorme quantité de données sur des réseaux en activité. Plusieurs suspects étaient sous surveillance dans le Nord Pas-de-Calais et vendredi dernier, les gendarmes du GIGN ont pu intercepter trois véhicules sur l'Autoroute A 2, de retour d'un go fast depuis l'Espagne : ces transports de drogue qui se font souvent à plusieurs voitures.

Le cortège a été pris en filature par les enquêteurs de Bordeaux, Poitiers puis Lille Villeneuve d'Ascq. L'opération d'envergure n'est pas passée inaperçue, 170 militaires déployés dont 5 équipes cynophiles, et un hélicoptère de la section aérienne d'Amiens, dans la commune de Raismes, où plusieurs autres suspects ont été interpellés, avec le renfort des gendarmes de Valenciennes notamment.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé de la drogue, 56 kilos d'herbe et de résine de cannabis, notamment, mais aussi près de 100.000 euros en liquide, une trentaine d'armes de guerre et de poing et des milliers de minutions, comme des cartouches de kalachnikov.