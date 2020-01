Valentigney: la rentrée des maternelles des Bruyères ne se fera pas dans leur école

Valentigney, France

Les deux classes de l’école des Bruyères de Valentigney continueront encore à aller au centre de loisirs de Pézole. Elles y sont provisoirement installées depuis l’incendie criminel du 14 décembre dernier. Si le maire de la commune, Philippe Gautier, espérait les voir revenir aux Bruyères dès la rentrée, il faudra tout de même attendre encore quelques jours.

« Le problème, c’est que même si le feu s’est produit à l’extérieur, vous avez des suies et des fumées qui se sont répandues à l’intérieur » explique le maire. Les murs du sas étaient recouverts de suie tout comme ceux de la pièce de motricité et de la cuisine. « Donc, il y a forcément un risque puisque dès qu’il y a mouvement de personne, vous pouvez transporter, rien que par contact, des suies et des composants volatiles ».

Des analyses pour vérifier que l'école est saine

Pour se débarrasser de ces substances toxiques, une entreprise de décontamination a été mandatée par la commune. « A ce jour, l’école est décontaminée. Mais je ne veux prendre aucun risque concernant la santé potentielle des enfants. Donc j’ai fait appel à une société extérieure pour faire un contrôle d’analyse d’air. Si tout est conforme, ils réintègrent et tout se passe bien », assure Philippe Gautier. Toutefois, il met en garde : « Si malheureusement, il y a besoin de ventilation, on remettre des travaux de décontamination en place ».

Le rapport d’expertise doit parvenir à la mairie le 8 janvier. Si aucune anomalie n’est remarquée, l’école rouvrira le 9 janvier.