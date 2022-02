Valentigney : le chauffard refuse de s'arrêter, une policière ouvre le feu

Un policière a ouvert le feu sur une voiture ce vendredi 4 février à Valentigney, alors que son conducteur refusait de s'arrêter et mettait en danger les policiers et usagers de la route. Il a finalement été arrêté avec son passager et placé en garde à vue.