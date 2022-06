Valentigney : trois hommes condamnés à de la prison pour détention illégale d'armes et de stupéfiants

Les preuves n'étaient pas suffisantes pour les condamner. Huit hommes étaient sur le banc des accusés, ce jeudi à Montbéliard, pour association de malfaiteurs. Ils encouraient 10 ans d'emprisonnement. Tous ont été relaxé pour ce chef d'accusation. Pour quatre d'entre eux, les faits ont été requalifiés.

Ils étaient soupçonnés de faire partie d'un réseau de trafic de drogue, après la découverte de trois kilos d'héroïne, un kilo de cocaïne, 50 000 euros et cinq armes, dont trois factices, dans un appartement à Valentigney, en février 2021. Le locataire ainsi que son cousin et les deux personnes présentes sur place au moment de la perquisition du logement faisaient partie des huit accusés. Les quatre autres, dont deux frères soupçonnés d'être à la tête de l'opération, ont laissé des traces d'ADN sur des armes, des sachets contenant de la drogue, ou encore des morceaux de cellophane ayant servi à emballer des billets.

Mais il a manqué d'éléments pour permettre de prouver l'association de malfaiteurs. Trois des individus ont reçu entre 1 an et six mois de peine de prison pour détention illégale d'armes et/ou de produits stupéfiants. Un autre, absent au moment du jugement, est condamné à 6 mois d'emprisonnement pour avoir refusé de donner le code de son téléphone portable après son interpellation.