Valenton : un pédophile présumé arrêté par des passants

Valenton, France

Le geste courageux de deux passants. Jeudi dans l'après-midi, ils remarquent sur le parking d'une galerie commerciale, rue de la Sablonnière, à Valenton (Val-de-Marne) de la buée sur la vitre arrière d'une voiture. Ils s'approchent et constatent la présence d'un septuagénaire, pantalon baissé sur les genoux et à ses côtés, une fillette dont le bouton du pantalon avait été arraché. Ils ouvrent la portière, la fillette leur saute dans les bras en pleurant.

L'homme a attrapé la petite fille en bas de son immeuble

Les deux hommes neutralisent le pédophile présumé et le gardent en attendant l'arrivée de la Brigade Anti-Criminalité. L'homme avait attrapé la petite fille de 7 ans en bas de son immeuble et l'avait poussée dans sa voiture. Il a été interpellé pour tentative de viol sur une mineur de 7 ans. Les enquêteurs pourront notamment s'appuyer sur au moins une vidéo filmée par un témoin de la scène et diffusée sur les réseaux sociaux.