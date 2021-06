Valérie Bacot, condamnée à 3 ans de prison avec sursis pour avoir tué son mari proxénète, est libre

Les assises de Saône-et-Loire ont condamné ce vendredi Valérie Bacot à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour le meurtre de son mari et ex-beau père, qui la violait et la prostituait. La quadragénaire qui a déjà passé un an en détention provisoire ressort libre du tribunal.