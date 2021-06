Valérie Bacot, jugée pour avoir tué son mari et ex-beau père, qui la violait et la prostituait

Valérie Bacot, 40 ans, est jugée à partir de lundi 21 juin 2021 devant la cour d'assises de Saône-et Loire, pour avoir tué son mari et ex-beau père. Un homme qui la violait et la prostituait.

Le procès s'ouvre lundi 21 juin 2021 devant la cour d'assises de Saône-et Loire, à Chalon-sur-Saône. Valérie Bacot, 40 ans, est accusée d'avoir tué son mari - qui était aussi son ex-beau père. Dans son livre "Tout le monde savait" (Fayard), elle le décrit comme un homme très violent, qui la violait et la prostituait. Une pétition, "Liberté pour Valérie Bacot !", totalise plus de 500.000 signatures. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.

Violée dès l'âge de 12 ans

Valérie Bacot a été violée pour la première fois à l'âge de 12 ans par l'amant de sa mère, Daniel Polette, de 25 ans plus âgé qu'elle. Elle le dénonce, en 1995, et il est condamné à 4 ans de prison. Il en sort au bout de deux ans et demi, revient, et les viols reprennent. Valérie Bacot tombe enceinte de cet homme, à l'âge de 17 ans. Elle est mise à la porte par sa mère et part s'installer chez lui. Ils auront trois autres enfants.

Valérie Bacot raconte que cet homme la prostituait dans sa voiture, souvent près de restaurants routiers dans la zone de Montceau-les-Mines. Elle doit en plus porter une oreillette quand elle est avec un client, pour qu'il puisse lui donner des instructions. En 2016, il menace de s'en prendre à sa propre fille, âgée de 14 ans. Le 13 mars 2016, après que Daniel Polette "eut exigé de sa femme une nouvelle humiliation sexuelle par un client, elle saisit le pistolet que son mari bourreau cache dans la 806 et le tue d'une balle dans la nuque", relate l'AFP.

Elle cache alors le corps, avec l'aide de ses enfants. Valérie Bacot est finalement arrêtée un an plus tard et avoue tout. Elle est mise en cause pour assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

La "nouvelle Jacqueline Sauvage" ?

La notion de préméditation sera au cœur du procès. Valérie Bacot est présentée dans les médias comme la "nouvelle Jacqueline Sauvage", condamnée après avoir tué son mari et finalement graciée en 2016. Janine Bonaggiunta, l'une des deux avocates de Valérie Bacot, a défendu Jacqueline Sauvage. Si elle voit des "similitudes" entre les deux affaires, selon elle la différence réside dans le fait que Valérie Bacot "a été mise entre les griffes de cet homme quand elle était très jeune, qu'elle a été violée, et que depuis toujours, elle n'a rien choisi, tout lui a été imposé".

L'avocate Janine Bonaggiunta fait la différence entre les deux affaires Copier

Son avocate dénonce un manque de sévérité de la justice, lorsque cet homme avait été condamné Copier