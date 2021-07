Valérie Pécresse en campagne présidentielle sur la Côte d'Azur pour trouver des soutiens

L'immigration et la sécurité : ce sont deux des principaux piliers sur lesquels Valérie Pécresse entend appuyer sa campagne présidentielle, elle qui a fondé son propre parti "Libres ! " mais qui reste proche des Républicains. La présidente de la région Île de France est justement venue parler d'accueil des migrants mineurs et des contrôles aux frontières ce mercredi à Nice et Menton. Elle était aussi -et surtout- présente ici pour compter ses amis. "Je suis venue chercher la compétence des élus des Alpes-Maritimes sur ces sujets de l'immigration et de la sécurité, et Eric Ciotti comme Charles-Ange Ginesy sont des soutiens très puissants pour porter un projet d'alternance." Elle a aussi rencontré David Lisnard, le maire de Cannes, ainsi que celui d'Antibes Jean Léonetti.

Christian Estrosi aux abonnés absents

En revanche un homme s'est fait remarquer par son absence : Christian Estrosi. Officiellement Valérie Pécresse affirme qu'ils devaient se voir mais que le maire de Nice a été retenu par des obligations médiatiques à Paris. Officieusement, le choix est fait et le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti le dit clairement : "il ne fait plus partie de notre famille politique, Christian Estrosi a très clairement indiqué qu'il soutiendrait Emmanuel Macron à l'élection présidentielle." Valérie Pécresse veut être la candidate d'une droite forte, quitte à chasser sur le terrain du Rassemblement national.