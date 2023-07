Valines : un homme interpellé pour avoir séquestré sa compagne et menacé de sortir une arme à feu

Un homme d'une trentaine d'années est actuellement en garde à vue, ce lundi, pour violences intrafamiliales et refus d'obtempérer, selon les informations de France Bleu Picardie. Le suspect a été interpellé dimanche soir, pour avoir menacé de sortir une arme et avoir séquestré sa compagne.

ⓘ Publicité

Vers 18h30, les gendarmes sont appelés pour une femme, retenue au domicile de son conjoint. L'homme aurait menacé de sortir une arme à feu. La victime réussit finalement à quitter le logement et retourne chez elle au volant de sa voiture. Le suspect décide alors de la suivre. En chemin, les militaires tentent de l'intercepter, mais celui-ci refuse de s'arrêter. Il est finalement interpellé un peu plus loin et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de Saint-Valery-sur-Somme. Contactée, la compagnie de gendarmerie d'Abbeville renvoie vers le parquet d'Amiens.