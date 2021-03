Valise volée : une étudiante strasbourgeoise doit reprendre son mémoire de recherche à zéro

Pauline Blanco, étudiante de 27 ans en master de sociologie à Strasbourg a perdu sa valise alors qu'elle rentrait à Belfort en TGV ce dimanche 28 février. A l'intérieur du bagage : son traitement contre la mucoviscidose et surtout l'ensemble de ses recherches pour son mémoire.

L'étudiante a perdu l'ensemble de son mémoire à cause du vol de sa valise. (Photo d'illustration)

Des mois et des mois de recherche anéantis à cause d'un vol. Pauline Blanco, étudiante strasbourgeoise de 27 ans en master de sociologie, a perdu sa valise ce dimanche 28 février alors qu'elle rentrait à Belfort en TGV. Elle lance un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son bagage qui renfermait son traitement contre la mucoviscidose et l'ensemble de son mémoire de fin d'étude.

"J'ai perdu des mois et des mois de recherche et de lecture"

Elle prend le train en gare de Strasbourg vers 14h et pose sa valise bordeaux dans les espaces de rangement. A son arrivée à Belfort, le bagage a disparu. Le TGV a effectué deux arrêts entre temps : Colmar et Mulhouse. La jeune femme prévient alors les agents SNCF sur le quai. Ces derniers se renseignent dans les différentes gares et appellent le terminus à Marseille. Mais la valise n'est pas signalée.

Pauline Bianco a perdu sa valise dans le TGV entre Strasbourg et Belfort - DR

Cela risque de compromettre mes études" - Pauline Blanco, étudiante en sociologie

A l'intérieur : des affaires diverses et "mes ordonnances médicales pour mes traitements contre la mucoviscidose, le diabète et la polyarthrite rhumatoïde. Il y avait tous mes anti-douleurs", détaille l'étudiante. Depuis, son médecin traitant a pu lui renvoyer les ordonnances, même si elle a dû interrompre certains traitements.

Plus problématique : son ordinateur portable. "Il y avait tout mon travail de mémoire. J'ai perdu des mois et des mois de recherche, de lecture, de prise de note de stage", regrette Pauline Blanco. Un vol qui pourrait remettre en question la validation de son année universitaire. Sa directrice de recherche essaye de trouver des solutions.

Pauline Blanco doit rendre son travail pour juin. "J'en ai parlé avec elle pour savoir si je devais donner ma démission parce que ça me parait compliqué à rattraper en si peu de temps", souffle l'étudiante, cela risque de compromettre mes études."

"De très très maigres chances de revoir un jour mon PC"

La jeune femme a fait une déclaration de vol sur le site de la SNCF et a porté plainte au commissariat. "Les recherches sont en cours mais je pense très honnêtement qu'il y a de très très maigres chances de revoir un jour mon PC", déclare Pauline Blanco. L'étudiante garde espoir avec l'élan de solidarité qui s'est créé autour de son appel sur les réseaux sociaux.

Sa valise est de couleur bordeaux, de taille moyenne, rigide et avec des roulettes noires. L'ordinateur portable en question est un Acer Predator Helios 300 noir. Plus que le matériel en lui-même, Pauline Blanco veut récupérer en priorité les dossiers qu'il contenait. Egalement des photos qui ont une valeur sentimentale pour elle.