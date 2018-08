Il s'agirait plus précisément d'un "animal hybride", entre un loup et un chien, selon les conclusions de la préfecture qui a commandé ses propres analyses. Ces résultats arrivent plusieurs semaines après ceux dévoilés par la fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne.

La présence du loup en vallée d'Ossau est confirmée par la préfecture, sur les communes de Castet et de Louvie-Soubiron, près du col de Lallène. Il s'agirait plus précisément d'un "animal hybride", entre un loup et un chien, selon les conclusions de la préfecture qui a commandé ses propres analyses.

Le préfet Gilbert Payet a décidé de prendre un arrêté autorisant les tirs de défense pour les éleveurs qui veulent protéger leurs troupeaux à condition qu'ils soient titulaires du permis de chasse. Des battues encadrées par l'Etat sont aussi envisagées. Mais pour Gilbert Payet, peu importe le pourcentage entre chien et loup, même la présence d'un animal hybride suffit à lancer des mesures.

Ces résultats arrivent plusieurs semaines après ceux dévoilés par la fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne. Pour son président, Olivier Maurin, on a perdu beaucoup trop de temps.

Aucune date n'est encore fixée pour la venue en Béarn du ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot pour évoquer ce sujet. Sa visite fin juillet a finalement été reportée, sans doute à la fin du mois d'août ou dans les tous premiers jours de septembre.