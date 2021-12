Vallet : le travail de fourmi des gendarmes pour retrouver un chauffard.

A l'issue d'une minutieuse enquête de près d'un mois, les gendarmes ont interpellé le conducteur qui a percuté et tué un piéton le 11 novembre à Vallet. L'homme a été mis en examen ce mercredi.

Un homme de 32 ans a été mis en examen ce mercredi à Nantes pour homicide involontaire et délit de fuite. Il est poursuivi après l'accident qui a coûté la vie à un homme de 39 ans le 11 novembre dernier à Vallet. Ce jour-là, un piéton qui marchait le long de la route de Mouzillon avait été percuté par une voiture qui ne s'était pas arrêtée. Les gendarmes de la compagnie de Rezé ont mené depuis un travail de fourmi pour parvenir lundi à l'interpellation à Nantes de l'auteur du délit de fuite.

Des éclats de la calandre sur la chaussée

Sur les lieux du choc, les enquêteurs ont d'abord retrouvé de minuscules morceaux de la calandre d'un véhicule. Les analyses montrent qu'il s'agit d'une Renault Twingo. Cette même Twingo a été captée par une caméra de vidéosurveillance sur la commune de Mouzillon une minute et quarante secondes après l'accident. Or, cette minute quarante, c'est exactement le temps de parcours entre le lieu du drame et la caméra. Les images permettent aussi d'identifier une plaque d'immatriculation.

Trahi par son téléphone portable

Les enquêteurs pensent donc avoir une piste, ils remontent jusqu'au propriétaire de la voiture, c'est une femme, elle est décédée mais sa fille explique avoir prêté la Twingo à son petit-ami. Elle donne son numéro de téléphone aux gendarmes, ces derniers vont alors reconstituer l'itinéraire de la voiture grâce à la géolocalisation du portable. L'étau se resserre encore plus. Le trentenaire est interpellé lundi, placé en garde à vue, il nie, il affirme qu'ils étaient deux dans la voiture et qu'il ne conduisait pas. Mais les images vidéo sont sans appel, elles montrent un seul homme au volant. Il a fini par reconnaître les faits.