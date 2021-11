Vallières-sur-Fier : le maire demande au préfet d'interdire la chasse "jusqu'à la fin de la saison"

Quinze après l'accident de chasse survenu à Vallières-sur-Fier, où un homme de 29 ans a été gravement blessé au thorax lors d'une battue aux sangliers alors qu'il se promenait avec sa mère près du cimetière, le maire de la commune de l'Albanais vient d'écrire au préfet de Haute-Savoie pour lui demander l'interdiction de la chasse sur son territoire jusqu'à la fin de la saison, et la dissolution de l'une des deux associations de chasse du territoire, l'ACCA de Vallières-sur-Fier.

"D'après les premiers constats de gendarmerie, un certain nombre de règles de chasse n'ont pas été respectées, comme les consignes de sécurité (...) j'attends le résultat de l'enquête, mais on a aussi pas mal discuté avec la fédération départementale de chasse et il s'avère qu'il y a eu des manquements pendant ce plan de chasse", indique à France Bleu Pays de Savoie François Ravoire, le maire de la commune.

Ces deux dernières semaines en France, plusieurs accidents de chasse ont eu lieu, ce promeneur en Haute-Savoie grièvement blessé, un septuagénaire au volant de sa voiture près de Rennes mort de ses blessures et un chasseur grièvement blessé dans l'Aisne. Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a déclaré vouloir interdire la chasse durant le weekend et pendant les vacances scolaires.