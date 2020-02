Vallon-Pont-d'Arc : appel à témoins pour retrouver un collégien de 12 ans

Vallon-Pont-d'Arc, France

Où est Benicio ? Ce collégien de 12 ans a disparu depuis la sortie des cours ce vendredi après-midi. Sa mère est venue l'attendre comme d'habitude à la descente du car à Ruoms mais il n'y était pas. Très inquiète, elle a alerté les gendarmes vers 18h30 qui le recherchent depuis. Cinq patrouilles sillonnent le secteur entre Vallon et Ruoms. Le téléphone portable de l'adolescent est éteint. A-t-il fugué ? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable car il aurait fait part à des copains de son intention de ne pas rentrer chez lui.

Il mesure 1m52, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il porte un survêtement tricolore noir blanc et rouge et un sac à dos Eastpak bleu. Si quelqu'un l'a accueilli chez lui ou si quelqu'un pense l'avoir croisé, il faut appeler le 17 pour rassurer ses proches.