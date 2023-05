Vallon-Pont-d'Arc : un grave accident de canoë sur la rivière Ardèche

Les secours sont intervenus en tout début d'après-midi vers 14 heures ce jeudi de l'Ascension pour un accident de canoë sur la rivière Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc. Une femme d'environ 30 ans a été hospitalisée en urgence absolue après une noyade. Son pronostic vital n'est pas engagé.

ⓘ Publicité

Elle se trouvait à bord d'un canoë biplace avec un autre homme et passait le rapide de Charlemagne sur l'Ardèche lorsque l'embarcation s'est retournée. La victime s'est retrouvée sous l'eau et en a été sortie par des témoins sur place qui ont pratiqué les gestes de premiers secours. A l'arrivée des pompiers et du SAMU, elle a été héliportée vers l'hôpital de Valence.