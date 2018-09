Vallon-Pont-d'Arc, France

Qu'est-il arrivé à Lucas Tiprez ? Où est-il ? Depuis sa disparition il y a quelques jours, des éléments troublants, envoyés à ses proches, indiqueraient qu'il serait en Ardèche. Âgé de 22 ans, ce jeune homme originaire d'Île-de-France n'avait plus donné de nouvelles depuis vendredi dernier.

Il aurait envoyé plusieurs SMS pour dire qu'il allait mettre fin à ses jours. Sa photo a été diffusée. Il mesure 1,90 m, a les cheveux décolorés blancs et les yeux bleus.

Des messages troublants

Vendredi dernier, vers 21 heures, les pompiers de l'Essonne reçoivent un SMS provenant d'un certain Lucas Tiprez. Il indique qu'il va mettre fin à ses jours.

Presque au même moment, le Centre opérationnel de la gendarmerie de l'Ardèche à Privas reçoit un coup de téléphone d'un certain Lucas Tiprez. Il explique qu'il se trouve dans les gorges de l'Ardèche et qu'il a vu un jeune homme sauter environ 200 mètres après le Pont d'Arc. Il dit aussi qu'il est avec la victime et qu'il attend les secours. Les gendarmes sillonnent les gorges, il fait déjà nuit et ne trouvent personne.

Une enquête ouverte par les gendarmes

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante et ont prévenu le parquet de Privas. Le centre opérationnel des gendarmes de l'Essonne est parvenu à géolocaliser le SMS. Il provenait de la commune de Labastide-de-Virac, une commune qui couvre une partie des gorges. Puis le téléphone a été à nouveau géolocalisé à Vallon-Pont-d'Arc à 3h55 dans la nuit de vendredi à samedi.

Vallon-Pont-d'Arc, en Ardèche © Radio France - Denis Souilla

Le jeune homme dépressif a contacté sa sœur

On sait aussi que vendredi soir il a eu une discussion sur Snapchat avec sa sœur. Mais il y a d'autres signes puisque deux gérants de bar de Vallon-Pont-d'Arc vont reconnaître le jeune homme. Le premier l'a vu dans son bar le vendredi soir vers 23 heures. Le second l'a servi samedi matin vers 8 heures et demi. Les parents expliquent que leur fils est dépressif. Ils disent aussi qu'il y a 8 ans lors d'une colonie dans les environs d'Avignon, il a fait la descente des gorges de l'Ardèche en canoë.

Le téléphone reste éteint

Les parents de Lucas sont arrivés samedi matin à Vallon-Pont-d'Arc depuis l'Essonne où ils sont domiciliés. Des amis de Lucas ont également fait le déplacement. Durant tout le week-end, les gendarmes l'ont recherché en vain.

Appel à témoin

Les gendarmes lancent un appel à témoin. Si vous pensez avoir croisé la route de ce jeune homme, vous pouvez contacter le 17 ou la gendarmerie de Vallon-Pont-d'Arc au 04 75 88 02 10.