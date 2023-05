Vallon-sur-Gée : un incendie rapidement maîtrisé dans une maison de retraite

C'est l'alarme incendie, déclenchée vers 4 heures du matin qui a permis la mobilisation très rapide des pompiers, mardi matin, à la maison de retraite de Coulans-sur-Gée, près de Loué, à l'Ouest du Mans. De la fumée sortait de la chaufferie, les nombreux soldats du feu ont maitrisé l'incendie, ce qui a permis aux 46 résidents de l'établissement et aux deux salariés présents cette nuit de ne pas avoir à évacuer. Huit personnes âgées ont simplement été brièvement déplacées, le temps de l'intervention.

Une mobilisation en nombre pour un établissement à risque

"Les maisons de retraite sont répertoriées comme établissements à risque" explique le chef de salle du SDIS 72, le service départemental d'incendie et de secours sarthois. "On envoie donc tout un échelon [deux engins pompe, un camion échelle, une ambulance, un PC de colonne], pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible". Ce qui est certain, c'est que le système d'alerte a joué un rôle primordial. Les sinistres les plus meurtriers sont ceux qui se déclenchent la nuit, quand tout le monde est endormi.