Valognes : un incendie au magasin de meubles Gimazane

Valognes, France

Une cinquantaine de pompiers sont toujours sur place ce mercredi matin en centre-ville de Valognes (Manche). Un incendie s'est déclaré dans la nuit vers 4h du matin dans un entrepôt de stockage du magasin de meubles Gimazane rue Henri Cornat. A 8h, la route est toujours coupée à la circulation selon les pompiers.

500 m2 partis en fumée

D'après les secours, il n'y a pas de blessés. Mais 500m2 de cet entrepôt sont partis en fumée. Les pompiers des casernes de Cherbourg, Valognes, Montebourg et Tourlaville ont été mobilisés. Le propriétaire du magasin a pris contact avec la mairie pour évoquer dores et déjà les conditions nécessaires pour la reprise rapide de son activité. Le maire de Valognes, Jacques Coquelin, précise de son côté que "le feu s'est déclaré au niveau des ateliers mais pour l'heure, concernant la cause du sinistre, on peut tout imaginer". Une enquête va être ouverte pour tenter de préciser les circonstances de l'incendie.