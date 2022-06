Valras-Plage : des baigneurs, en difficulté en mer, secourus par les pompiers

Week-end de Pentecôte et donc forte affluence sur les plages de l'Hérault. Un week-end avec un fort vent de Sud. Cinq personnes se sont retrouvées en difficultés sur la commune de Valras-Plage. Trois ont pu être secourus par les pompiers. Deux autres sont toujours recherchées.

Ce samedi, à cause de vent de Sud et de courant marins puissants, cinq personnes se sont retrouvées en grande difficultés en mer à Valras-Plage. Trois ont été secourues par les pompiers.

Appel à la prudence sur les plages de l'Hérault en ce week-end de la Pentecôte. Un fort vent de Sud se fait sentir et peut entraîner des courants marins. Ce samedi à Valras-Plage, cinq personnes se sont retrouvées en grande difficulté en mer. Trois ont été sorties de l'eau par les pompiers. Deux autres sont toujours recherchées.

L'hélicoptère de la sécurité civile et la vedette de la SNSM ont été déployés sur place pour appuyer les équipes au sol. La préfecture de l'Hérault, vu ces événements, rappelle quelques consignes et appelle à la vigilance ce week-end. Les pompiers du département rappellent également de ne pas se baigner dans des zones "proches des digues, de surveiller toujours les enfants et de ne pas présumer" de ses forces.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix