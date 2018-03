Guéret, France

Il ne reste pas grand chose des deux véhicules incendiés dans la nuit de dimanche à lundi rue de Pommeil à Guéret. Les pompiers ont été appelés en plein coeur de la nuit, vers 2h30 du matin, et ont pu rapidement maîtriser les flammes, mais les dégâts sont irréparables pour les deux voitures. L'origine criminel des deux incendies ne fait pas grand doute, selon les premiers éléments de l'enquête, puisque les deux véhicules brûlés étaient éloignés d'une centaine de mètres, impossible donc d'envisager une propagation de l'incendie.

Vols, dégradations, etc : les actes de vandalisme sont nombreux

Du coup, le ras le bol est palpable dans cette rue où les actes de vandalisme se multiplient depuis plusieurs mois. Dégradations, vols à la roulotte et autres actes créent un véritable agacement chez les habitants. Au commissariat, les services de police le confirment : de nombreuses plaintes ont été enregistrées ces derniers temps pour l'ensemble de ces agissements.

J'étais plus tranquille pendant 10 ans en région parisienne ! " - Guillaume, propriétaire d'un des deux véhicules qui ont brûlé

Guillaume, propriétaire d'une des deux voitures qui ont brûlé, laisse éclater sa colère : " Maintenant, _ça fait trop d'incivilités_, j'ai eu trois dégradations sur mes véhicules, et aujourd'hui, surprise à 7h30 du matin, ma voiture entièrement brûlée ! J'ai vécu près de Paris, et j'ai déclaré plus de sinistre en deux ans à Guéret qu'en 10 ans dans la région parisienne " !

Dans cette rue, en plus, les habitants se plaignent également des rodéos voitures qui seraient réguliers en été. Selon eux : des jeunes qui montent et qui descendent du hall de l'agriculture où ils font la fête le samedi soir. " Les personnes âgées n'osent plus traverser la route de peur de se faire renverser " déplore Guillaume, à qui sa voisine s'est confiée quelques jours plus tôt.