Vandalisme à Meslay-du-Maine : une cagnotte en ligne pour aider une habitante

Elle a certainement été l'une des habitantes les plus impactées par les désolantes inscriptions réalisées sur des maisons et des voitures de la rue de la gare à Meslay-du-Maine. Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi. Alors le fils d'Anne et son gendre ont décidé avec sa famille de lancer une cagnotte en ligne pour aider financièrement cette dame à la retraite. Ironie du sort : Anne donne beaucoup de temps bénévolement pour des cours de peinture dans la commune.

Assurée qu'au tiers

Elle a en plus appris ces dernières heures que son assurance ne couvre pas ce genre de sinistre. La voiture a été peinturlurée en rose et vert, de la mousse polyuréthane a été collé sur les poignées et les essuie-glaces de la voiture. Et on ne parle même pas des façades de sa maison sur lesquelles ont été taguées des insultes à caractères sexuels.

"Anne est retraitée avec une toute petite pension" peut-on lire dans la description de la cagnotte en ligne, sur le site lepotcommun.fr. "L'assurance d'Anne ne prend pas en charge car assuré au tiers . Je propose ce pot commun pour l'aider à surmonter ce coup du sort" est-il écrit.

L'enquête de gendarmerie est toujours en cours. Elle n'a pas permis, pour l'instant, d'appréhender un ou des suspects.