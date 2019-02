Vandalisme à Notre-Dame de Dijon : Le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez rappelle l'engagement du gouvernement

Laurent Nuñez (à gauche) auprès de l'archevêque Mgr Roland Minnerath et du prêtre de Notre-Dame Emmanuel Pic.

Dijon, France

"La protection de tous les lieux de culte est une mission prise très à cœur par le gouvernement", a martelé Laurent Nuñez, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, devant les portes de l'Eglise Notre-Dame de Dijon ce mercredi. En visite en Côte-d'Or pour promouvoir la police de proximité du quotidien, il a tenu à faire un détour par l'église emblématique de Dijon, vandalisée le 9 février dernier. L'opportunité également de couper court à la polémique lancée par le patron des Républicains Laurent Wauquiez qui s'inquiète de la montée d'une christianophobie.

Ce mercredi, le patron des Républicains Laurent Wauquiez a interpellé le gouvernement sur la nécessité de renforcer la sécurité dans tous les lieux de cultes. "Oui il y a une christianophobie dans notre pays et nous ne la dénonçons pas assez", tweet-il, en partageant une vidéo où il constate les dégradations dans la cathédrale Saint-Alain de Lavaur, dans le Tarn, vandalisée la semaine dernière comme plusieurs églises en France dont Notre-Dame de Dijon.

Oui, il y a une christianophobie dans notre pays et nous ne la dénonçons pas assez. Qu’on soit croyant ou pas, ces profanations blessent. Nos églises sont des lieux de paix, elles sont notre Histoire. Nous devons les protéger. Les églises ne doivent pas fermer. Ne capitulons pas. pic.twitter.com/GvuOXYSjsC — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) February 13, 2019

En début de semaine le minsitre de l'Intérieur Christophe Castaner avait fermement dénoncé l'augmentation des actes antisémites en France. Ce mercredi à Dijon, il a tenu à rappeler que la liberté de croire peu importe la religion et la protection de l'ensemble des lieux de culte était une mission d'importance pour le ministère de l'Intérieur : "C'est l'honneur et la responsabilité de la France d'assurer cette liberté de conscience et de croyance, elle passe par la protection des fidèles".