Vandalisme dans une école de Toulouse : "ils sont allés jusqu'à déféquer dans les classes"

Après le saccage de six classes dans l'école élémentaire publique Falcucci, quartier Bagatelle à Toulouse, la sécurité a été renforcée devant l'établissement. L'adjoint à l'inspecteur d'académie de Haute-Garonne pour le premier degré apporte son soutien à l'équipe éducative et aux parents.

Dans la nuit de lundi à mardi, six classes de l'école élémentaire publique Falcucci, quartier Bagatelle à Toulouse, ont été vandalisées pour la deuxième fois en dix jours. Des bureaux retournés, des armoires vidées dont le contenu a été éparpillé au sol, de la peinture de la salle d'art plastique déversée, "les auteurs sont allés jusqu'à déféquer dans les classes" s'indigne Louis Alberici, adjoint à l'inspecteur d’académie de la Haute-Garonne pour le premier degré. Il s'est rendu au chevet des enseignants et des parents d'élèves mardi matin.

"C'est un acte de vandalisme méticuleux, tout est sans dessus dessous, tout est à terre, du matériel est cassé. Ce qui ressort de l'équipe enseignante, c'est une immense tristesse, une immense lassitude de voir leur travail balayé pour la deuxième fois consécutive. - Louis Alberici, adjoint à l'inspecteur d'académie

L'école reste ouverte avec une prise en charge des enfants, mais tant que les classes ne sont pas remises en état les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison. Pour renforcer la sécurité, et éviter toute intrusion dans l'établissement, un vigile de l'équipe mobile de sécurité du rectorat est présent aux heures d'entrée et de sortie des élèves. La mairie a mis en place un gardiennage de nuit et les rondes de la police municipale et nationale sont intensifiées dans le secteur.

Des parents sous le choc et inquiets

Devant l'établissement, des mamans d'élèves rencontrées ce mercredi se disent "révoltées", les enfants sont tristes, certains ont peur nous disent-elles. "Du matériel avait déjà été dégradé il y a dix jours, il a fallu en racheté et il est à nouveau inutilisable", regrette une parent d'élève déléguée. Une maman de deux enfants à l'école élémentaire réclame l'installation de caméras de vidéosurveillance afin de pouvoir identifier les intrusions et pour rassurer les parents.

Une enquête confiée à la bridage des atteintes aux biens

La mairie de Toulouse a porté plainte à deux reprises et une enquête est en cours, confiée à la brigade des atteintes aux biens. Dès mardi matin et la découverte du saccage, la police scientifique a procédé des relevés de traces et indices. Il n'y aurait pas de vol de matériel constaté, aucun message n'a été laissé sur place, selon nos informations. Toutes les hypothèses sont ouvertes concernant le mobile. Les auteurs sont-ils d'anciens élèves de l'école ? S'agit-il de dégradations gratuites, d'un acte de vengeance ? Il semblerait qu'il n'y ait pas de traces d'effraction, les auteurs auraient trouvé un moyen de s'introduire dans l'école sans déclencher d'alarme.