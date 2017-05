Vandalisme à Montboucher-sur-Jabon : six adolescents du village soupçonnés

Les auteurs présumés des dégradations commises à la MJC de Montboucher-sur-Jabron (Drôme) ont été interpellés mardi. Il s'agit de six jeunes de 15 à 17 ans dont cinq habitent le village.

Le vandalisme avait mis le maire de Montboucher-sur-Jabron très en colère. Durant le week-end des 1er et 2 avril dernier, les quatre salles d'activité de la MJC ont été dégradées. Mobilier renversé, peinture projetée du sol au plafond, extincteurs vidés. Les travaux de remise en état ont déjà coûté 9500 euros à la commune. Et il semble bien que ce soit du vandalisme gratuit.

Quatre meneurs et deux complices

Mardi, les gendarmes ont convoqué sept jeunes soupçonnés d'avoir un lien avec l'affaire. L'un d'entre eux a été mis hors de cause par les autres. Six ont reconnu leur présence lors de ces dégradations dont quatre qui y ont activement participé et deux qui se sont contentés de regarder leurs copains. Ils sont âgés de 15 à 17 ans. La plupart sont originaires du village.

Plainte de la municipalité

Le maire de Montboucher qui maintient sa plainte espère que la justice demandera une réparation financière aux parents de ces adolescents. Il espère également une condamnation à des travaux d'intérêt général pour les mineurs. "Nettoyer par exemple les berges d'une rivière sous le plein soleil de juillet les aiderait certainement à réfléchir à leurs actes" conclut Bruno Almoric.

