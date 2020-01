Vandoeuvre : FO va porter plainte après le suicide de son délégué sur son lieu de travail à Leclerc

Force ouvrière indique son intention de porter plainte après le décès de Maxime qui s'est suicidé sur son lieu de travail au Leclerc de Vandoeuvre-Lès-Nancy le 11 janvier dernier. Le syndicat met en cause la direction du magasin.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Force ouvrière entame une action en justice contre l'équipe dirigeante du magasin Leclerc de Vandoeuvre-Lès-Nancy, où l'un de ses délégués s'est donné la mort le 11 janvier dernier. Maxime s'était suicidé dans les rayons du magasin. Dans une lettre, il évoquait notamment des difficultés professionnelles. FO annonce ce lundi 20 janvier son intention de porter plainte, et de se constituer partie civile.

Le syndicat met en cause la direction du magasin, qu'il accuse de discrimination syndicale vis-à-vis de Maxime. FO estime que ce dernier subissait des pressions. "Ces faits et comportements délictueux pouvant relever sur le plan pénal du harcèlement moral, de la mise en danger de la vie d’autrui, et d’homicide involontaire" conclut le syndicat.

