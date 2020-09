Vandoeuvre-lès-Nancy : un homme tué à l'arme blanche pour une rencontre extraconjugale

Un drame s'est déroulé ce jeudi après-midi sur un parking à proximité du marché de gros de Vandoeuvre-lès-Nancy. Les secours ont été appelés pour trois personnes blessées à l'arme blanche vers 16 heures. A leur arrivée, selon les éléments communiqués par le Procureur de la République de Nancy François Pérain, les pompiers ont découvert un homme décédé et dénudé à l'arrière d'un véhicule Berlingo, mais aussi un autre homme, un couteau planté au niveau de la poitrine et une femme blessée à une main et à un bras.

L'auteur aurait suivi sa compagne

D'après les premiers éléments recueillis, la victime serait un homme de 48 ans qui avait un rendez-vous amoureux sur le parking avec une femme de 54 ans. Une femme qui aurait été suivie par son compagnon, un homme de 56 ans qui aurait ouvert la porte du véhicule où se trouvaient les deux amants. Il aurait alors asséné plusieurs coups de couteau à l'amant de sa campagne qui tentait de s'interposer. L'auteur des coups aurait ensuite retourné l'arme contre lui. Cet homme a été interpellé, il sera placé en garde à vue dès que son état de santé le permettra, selon le parquet de Nancy.