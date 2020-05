Ce mardi 5 mai, la police a découvert un atelier de découpe de stupéfiants et interpellé quatre personnes soupçonnées d'être liées à un trafic dans le quartier Kercado de Vannes.

Vannes : 15.000 euros et des stupéfiants saisis dans un appartement

Le résultat de plusieurs semaines d'observation et d'investigations. Ce mardi 5 mai, la police de Vannes a démantelé un atelier de découpe de stupéfiants dans le quartier Kercado de Vannes. Dans cet appartement "nourrice" ils ont découvert un kilo de résine de cannabis, 40 grammes de cocaïne et 35 grammes d'herbe.

Les policiers du "groupe stupéfiants" ont aussi mis la main sur 15.500 euros en liquide dissimulés dans un petit coffre-fort. "On peut imaginer qu'il s'agissait très probablement de la recette de la veille, " précise le Yannick Le Barre, le commandant en second du commissariat de Vannes.

Un quatrième homme interpellé

Trois hommes de 17, 18 et 37 ans ont été interpellés. Un peu plus tard dans la soirée, les policiers ont aussi arrêté un quatrième homme soupçonné lui aussi de participer à ce trafic. Agé de 18 ans, il a été interpellé sur une moto avec plus de 1.000 euros sur lui. Placés en garde à vue, les quatre hommes doivent être jugés ce jeudi 7 mai en comparution immédiate.