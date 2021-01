Vannes : aux Assises le procès d'une séquestration

La cour d'Assises du Morbihan va juger à partir de ce vendredi et pendant 3 jours, (le procès continue lundi et mardi) un homme accusé d'enlèvement, vol avec arme et séquestration. Un complice, qui comparait libre, pourrait se retrouver à ses côtés dans le box.