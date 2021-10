Vannes : blocage en cours à la maison d'arrêt

Environ un tiers du personnel est mobilisé depuis 6h45 ce mardi matin afin de bloquer l'accès à la maison d'arrêt de Vannes. Le personnel souhaite interpeller la direction et dénoncer la surpopulation carcérale de l'établissement, le manque d'effectif et l'insécurité.

Une partie du personnel de la maison d'arrêt de Vannes se mobilise pour dénoncer la surpopulation carcérale, le manque d'effectifs et l'insécurité.

Un blocage de la maison d'arrêt de Vannes est en cours. Depuis 6h45 ce matin, un tiers du personnel de l'établissement est mobilisé. Une dizaine de manifestants vont bloquer l'entrée aux visiteurs, aux intervenants extérieurs et une seule infirmière pourra entrer au sein de la structure aujourd'hui.

Surpopulation carcérale, manque d'effectifs et insécurité

"Nous sommes à 190 % d'occupation de l'établissement. Il y a des matelas au sol et plusieurs détenus par cellules, déplore Roger Michel, surveillant et secrétaire local de la CGT pénitentiaire de la maison d'arrêt de Vannes. Ils sont en moyenne trois détenus par cellule dans moins de 9 mètres carré alors que la législation européenne indique qu'une cellule de cette superficie convient à un seul détenu."

La surpopulation carcérale est un des principaux motifs de revendications de ce blocage. "pour la sécurité de tous on ne devrait pas dépasser 70 personnes et la capacité d'accueil est de 52 places alors que nous sommes à 86 détenus", indique Roger Michel.

Des tensions au sein de l'établissement

En sous-effectif, la CGT rapporte un épuisement des agents pénitentiaires "que ce soit physiquement ou moralement. C'est un stress pour le personnel, on a de plus en plus de bagarres."

Ce sont d'ailleurs des tensions récentes qui sont à l'origine de ce mouvement. A la maison d'arrêt, le week-end dernier a été "très tendu". Roger Michel rapporte "une tentative de pendaison, des projectiles de produits illicites pendant la promenade et cela avec un agent en moins."

La CGT ainsi que l'ensemble du personnel mobilisé espère pouvoir interpeller la direction de l'établissement et être reçu afin que des mesures soient prises.