Vannes : deux adolescents interpellés pour trafic de stupéfiants

Deux jeunes de 14 et 17 ans ont été interpellés mercredi par les policiers de Vannes (Morbihan). Ils sont soupçonnés de se livrer à un trafic de stupéfiants dans le quartier Kercado. De la drogue et du liquide ont été saisis dans une voiture.

Les policiers de Vannes ont arrêtés deux jeunes de 14 et 17 ans mercredi dans le quartier Kercado. Les deux adolescents ont été interpellés alors qu'ils se dirigeaient vers un véhicule suspect. Plus de 2.000 euros en liquide mais aussi 500 grammes de cannabis, 82 grammes d'herbe et quatre grammes de cocaïne ont été découverts dans le véhicule.

Le jeune homme de 14 ans aurait reconnu qu'il surveillait la voiture. Il est convoqué pour une réparation pénale, une mesure éducative. Celui de 17 ans nie toute participation à un trafic. Il devra s'en expliquer prochainement devant un juge pour enfants.